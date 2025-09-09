Offerte, verifica di anomalia a discrezione del Rup senza chiari indizi di incongruità
Principio ribadito dal Tar Campania
La verifica dell’anomalia, in assenza di chiari indici/sintomi di irragionevolezza dell’offerta, deve ritenersi rimessa ad una valutazione discrezionale del Rup. In questo senso, la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. IX, n. 5969_2025.
La censura
Tra le diverse censure, il ricorrente contesta il fatto che la stazione appaltante abbia omesso la verifica dell’anomalia ex art. 110 dell’attuale...