Offtec premiata a Madrid per il progetto di Piazza Duomo a Benevento

Il progetto Piazza Duomo, firmato dall’architetto Flavian Basile e dallo studio Offtec, è stato premiato con il Silver Award nella categoria «Refurbishment Architecture» agli «Architecture Madrid Awards 2025», riconoscimento che celebra l’eccellenza architettonica a livello globale. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Madrid, alla presenza di una giuria internazionale composta da esperti, critici e professionisti del settore. Il premio, informa una nota dello studio, «sottolinea la qualità, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi