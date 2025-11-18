Opere ferroviarie, Assifer: subito le risorse per i ristori caro materiali
Il presidente Michele Viale: «Il Pnrr ha spinto il fatturato da 4 a 7 miliardi. Ora bisogna pensare al dopo»
Anie Assifer lancia l’allarme sui mancati pagamenti del caro materiali per il 2025 e chiede una proroga per il 2026. Per l’associazione delle industrie ferroviarie - 150 imprese, oltre 7 miliardi di fatturato nel 2024 e 22.500 addetti - il nodo riguarda anzitutto il pregresso: 75 milioni di extracosti dell’anno in corso non ancora incassati (e altrettanti da reperire per l’anno prossimo). Risorse che le aziende non stanno ricevendo, con ripercussioni dirette sui bilanci e sulla liquidità lungo tutta...