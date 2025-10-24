Opere idriche, via libera ai 957 milioni del piano stralcio del Mit
Pubblicato in Gazzetta il Dm Mit con la lista di opere individuate dal ministero a marzo e approvate questa estate in conferenza unificata. Anticipazione fino al 30% con progetto esecutivo approvato
Con la pubblicazione sulla Gazzetta del 22 ottobre, del relativo 75 interventi infrastrutturali nel settore idrico in varie regioni sul quale lo scorso 30 luglio è stato raggiunto l’accordo in conferenza unificata. Va ricordato che la somma è distribuita su varie annualità dal 2025 al 2029. Prima di essere approvati dalle autonomie, gli interventi erano stati individuati dal Mit già a marzo, a valere sul più ampio...