Opere idriche, via libera ai 957 milioni del piano stralcio del Mit

Con la pubblicazione sulla Gazzetta del 22 ottobre, del relativo 75 interventi infrastrutturali nel settore idrico in varie regioni sul quale lo scorso 30 luglio è stato raggiunto l’accordo in conferenza unificata. Va ricordato che la somma è distribuita su varie annualità dal 2025 al 2029. Prima di essere approvati dalle autonomie, gli interventi erano stati individuati dal Mit già a marzo, a valere sul più ampio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi