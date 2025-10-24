Imprese

Opere idriche, via libera ai 957 milioni del piano stralcio del Mit

Pubblicato in Gazzetta il Dm Mit con la lista di opere individuate dal ministero a marzo e approvate questa estate in conferenza unificata. Anticipazione fino al 30% con progetto esecutivo approvato

di M.Fr.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta del 22 ottobre, del relativo 75 interventi infrastrutturali nel settore idrico in varie regioni sul quale lo scorso 30 luglio è stato raggiunto l’accordo in conferenza unificata. Va ricordato che la somma è distribuita su varie annualità dal 2025 al 2029. Prima di essere approvati dalle autonomie, gli interventi erano stati individuati dal Mit già a marzo, a valere sul più ampio...

