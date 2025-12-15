Incentivi 2%: dal Mit chiarimenti su attestazioni, terzietà e perimetro dei compensi
Tre nuovi pareri chiariscono chi certifica le funzioni tecniche, chi resta escluso dal 2% e quando i collaboratori del Rup possono accedere agli incentivi
Arrivano tre nuovi chiarimenti del Mit in tema di incentivi ai tecnici della Pa. Sono contenuti in altrettanti pareri emessi dal servizio di supporto giuridico in risposta ai quesiti posti dalle stazioni appaltanti.
Terzietà di chi eroga
Anche con il recentissimo parere n. 3944/2025, l’ufficio di supporto del Mit ritorna sulla questione dell’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ed in particolare sulla problematica della terzietà tra chi (tenuto al controllo) eroga e chi percepisce il compenso...