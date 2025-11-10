Parcheggi a pagamento soggetti a Tari: escluse zone esterne e di transito
Sì al cumulo giuridico <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">per l’omessa dichiarazione </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">relativa a più annualità</span>
Le superfici funzionalmente operative destinate a parcheggio sono soggette alla Tari fatta eccezione per le corsie di manovra e transito. Non è soggetta alla Tari la superficie esterna inutilizzabile. Le sanzioni per omessa dichiarazione relative a più anni vanno applicate con il cumulo giuridico. Sono questi gli interessanti principi espressi dalla Cgt di primo grado di Avellino con la sentenza n. 895/2/2025 del 7 ottobre 2025 (presidente Taccone, relatore Spella).
Una società impugna più accertamenti...