Parcheggi a pagamento soggetti a Tari: escluse zone esterne e di transito

Le superfici funzionalmente operative destinate a parcheggio sono soggette alla Tari fatta eccezione per le corsie di manovra e transito. Non è soggetta alla Tari la superficie esterna inutilizzabile. Le sanzioni per omessa dichiarazione relative a più anni vanno applicate con il cumulo giuridico. Sono questi gli interessanti principi espressi dalla Cgt di primo grado di Avellino con la sentenza n. 895/2/2025 del 7 ottobre 2025 (presidente Taccone, relatore Spella).

Una società impugna più accertamenti...