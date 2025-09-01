Per l’architetto la sfida del clima e della rigenerazione urbana
I professionisti del costruire dovranno adattarsi alle richieste di progettazione digitale e sostenibile imposte anche dalla direttiva Case green. Ratti: «Occorre essere più inclusivi e flessibili»
Con l’intelligenza artificiale, che necessita comunque dell’assunzione di responsabilità da parte del professionista, siamo nel pieno di una rivoluzione digitale che apre nuove strade su ricerca, fornitura di servizi e prospettive occupazionali per gli architetti». Così il presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, Massimo Crusi, commenta i cambiamenti in atto nel mercato dell’architettura, individuando le scommesse per il prossimo futuro. «Digitalizzazione, Ia, innovazione tecnologica, ...