Permessi di costruire in aree vincolate, silenzio-assenso «condizionato» con il Ddl semplificazioni
Il testo approvato alla Camera: niente conferenza di servizi se il progetto gode già di tutti i nulla-osta. Novità anche per gli immobili del settore turistico
Con l’approvazione definitiva del Ddl semplificazioni, e in particolare dell’articolo 40, si apre una fase completamente nuova per il rilascio dei permessi di costruire in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, idrogeologico o culturale. Una modifica chirurgica al cuore dell’articolo 20, comma 8, del Dpr 380/2001 — la norma che da vent’anni regola termini e modalità del permesso — cambia infatti la logica di funzionamento dell’istituto, introducendo per la prima volta la possibilità...