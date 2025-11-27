Pnrr, c’è l’ok Ue - Comuni e Regioni spingono la riforma delle Province
Fitto alle Province: «Mostrato efficacia nell’attuazione del Piano di ripresa»
Arriverà oggi il via libera del Consiglio Ue all’ultima rimodulazione straordinaria del Pnrr italiano, nella tappa finale del processo europeo di approvazione che riceverà poi il timbro all’Ecofin in calendario il 12 dicembre.
L’ok comunitario alla nuova revisione del piano italiano, inviata dal Governo all’inizio di ottobre, consolida nell’immediato l’architettura delle coperture della manovra, perché proprio dagli effetti della revisione sui saldi di finanza pubblica arriva il pilastro più importante...
La dichiarazione tardiva: effetti e conseguenze
di Matteo Vagli (*) - Rubrica a cura di Anutel