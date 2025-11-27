Società di riscossione inhouse di fronte alle nuove sfide
Riscossione delle entrate locali. Di questo si è discusso grazie alla Associazione Società Pubbliche Entrate Locali (ASPEL) ed alla Fondazione Ifel in Piazza Firenze, in un affollato convegno a Roma, nella sede della Società Dante Alighieri.
Molti i temi affrontanti, a partire dalle novità in procinto di arrivare dalla Legge di Bilancio, che in realtà si limitano a prendere atto della impossibilità di riscuotere quanto dovuto con gli strumenti ordinari, fino alla norma che prevede che le amministrazioni...