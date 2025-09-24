Pnrr, via 1 miliardo dal lavoro - Slittano le comunità energetiche
Oggi la Cabina di regia sulla rimodulazione straordinaria del Recovery
Via un miliardo al programma «Gol», quella «Garanzia occupabilità lavoratori» che avrebbe dovuto rivitalizzare il filone sempre sofferente in Italia delle politiche attive sul lavoro, ma non ce l’ha fatta. Un altro miliardo se ne andrà dalle «Comunità energetiche», filone rivelatosi decisamente sovrafinanziato nonostante la revisione delle regole definita a giugno. Per Transizione 5.0, il meccanismo di incentivi per gli investimenti innovativi delle imprese, i miliardi che ancora giacciono inutilizzati...