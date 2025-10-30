Ponte, ora il governo studia le contromosse giuridiche
Il piano B passa per una delibera del Cdm sotto la regia del Dipe, da trasmettere sempre alla Corte dei Conti. In caso di registrazione con riserva il Governo trasmette la comunicazione alle Camere, che decidono in ultima istanza
L’altolà è arrivato ieri sera alla fine di una giornata al cardiopalma iniziata alle 10 con l’adunanza collegiale della Corte dei conti. I magistrati contabili, riferisce una nota scarna di viale Mazzini, non hanno ammesso al visto di legittimità la delibera Cipess n. 41/2025, quella con cui il 6 agosto il governo aveva approvato il progetto definitivo dell’opera. La sezione centrale di controllo sugli atti del governo ha deciso di non procedere alla registrazione dell’atto rinviando al deposito ...