Ponte Stretto, dal fronte ambientalista nuovo reclamo all’Ue (il quarto): serviva una nuova gara Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf ribadiscono che l’affidamento viola le norme europee sulla concorrenza e che è stato ignorato il parere dell’Anac. «Non sanabili problematiche e vizi del procedimento, Cipess ritiri delibera in autotutela»







