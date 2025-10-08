Ponte Stretto, dal fronte ambientalista nuovo reclamo all’Ue (il quarto): serviva una nuova gara
Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf ribadiscono che l’affidamento viola le norme europee sulla concorrenza e che è stato ignorato il parere dell’Anac. «Non sanabili problematiche e vizi del procedimento, Cipess ritiri delibera in autotutela»
Le Associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando che si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale. Lo comunicano in una nota le associazioni promotrici, ritenendo «che ci sia una reiterata violazione da parte dell’Italia degli artt.101/109 del TFUE e dell’art.72 della Direttiva 2014/14/UE sulla concorrenza». La nota ricorda che il...