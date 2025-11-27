Previsioni di cassa, allarme Arconet: il 76% degli enti non esclude il Fondo crediti
È quanto emerge dai dati della Bdap relativi ai bilanci 2025-2027, riportati nel verbale della seduta del 22 ottobre della Commissione
Solo il 24% degli enti esclude dalle previsioni di cassa in entrata le somme accantonate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). È quanto emerge dai dati Bdap relativi ai bilanci 2025-2027, riportati nel verbale della seduta del 22 ottobre della Commissione Arconet.
L’analisi è stata condotta nell’ambito dei lavori di revisione del principio applicato della programmazione, con l’obiettivo di introdurre regole più puntuali per la costruzione delle previsioni di cassa, così da migliorare la ...