Progettazione, in gara l’ampliamento del porto di Giulianova

In Abruzzo la centrale acquisti regionale ha mandato in gara il servizio di progettazione per gli interventi di potenziamento e ampliamento del porto di Giulianova. L’affidamento include la progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Il valore stimato del servizio è di oltre 800mila euro (esattamente 811.728,14 euro). Aggiudicazione in base al criterio dell...

