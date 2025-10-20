Salerno, al via i lavori per realizzare il palasport firmato Sportium
Il nuovo impianto sarà polifunzionale e sostenibile e avrà con una capienza di 5.500 spettatori. Lavori al Consorzio Infratech e Genesi Costruzioni
Alla presenza del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell’Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Loffredo si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere nuovo Palasport di Salerno, intervento di riqualificazione urbana, su un superficie di ca 42.000 mq, che prevede la nascita dell’Arena sportiva, della Piazza dello Sport - con ampi spazi verdi e un’area playground e con parcheggio seminterrato -, dell’edificio destinato...