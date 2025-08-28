Progettazione, nella top mondiale aumenta il numero delle società italiane
Salgono a 12 le imprese nazionali censite dalla rivista Usa Enr nell’ultima edizione della Top 225 International Design Firms. Maire si conferma la prima italiana in classifica (25° posto), seguita da Rina Consulting e da Italconsult
Cresce la presenza italiana al vertice della progettazione mondiale. Questo è quanto si evince dalla nuova classifica delle Top 225 International Design Firms pubblicata come ogni anno dalla rivista statunitense Enr – Engineering News-Record e che offre una fotografia accurata dello stato dell’offerta globale dei servizi sia di ingegneria che di architettura. Nel 2024 i maggiori player del settore incrementano il fatturato internazionale del 7,7% (dopo aver registrato un aumento del 12,7% nel 2023...