Costruzioni, lavoratori iscritti alle Casse Edili cresciuti del 58% in sei anni
I dati della ricerca del Cresme presentata al Saie. Da 59 Casse erogazioni per oltre 20,8 milioni di euro a 172mila beneficiari nel corso del 2024
Dal 2019 al 2025 gli iscritti alle Casse Edili sono passati da 451mila a 714mila lavoratori, con una crescita del 58,3%, mentre l’occupazione complessiva del settore delle costruzioni è aumentata del 25,9% secondo i dati Istat. «Ciò significa che il sistema delle Casse Edili ha intercettato quasi il 90% della nuova occupazione del comparto». È emerso nel corso della presentazione annuale dei dati di monitoraggio del sistema degli Enti territoriali Formedil e dal sistema delle Casse Edili ed Edilcasse...