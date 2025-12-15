Progressioni più flessibili su decorrenza e graduatorie
Ristrutturate le regole, opzione graduatoria unica negli enti senza dirigenza
Decorrenza mobile all’interno dell’anno di prima assegnazione, purché non anteriore al 1° gennaio. Possibile riduzione delle valutazioni necessarie per concorrere a soli due anni. Selezioni distinte tra Funzionari e titolari di incarichi di elevata qualificazione, e, negli enti senza dirigenza, possibilità di prevedere una graduatoria unica per tutto il personale.
Sono questi alcuni degli interventi significativi apportati in tema di progressioni economiche orizzontali dal contratto 2022-2024, del...