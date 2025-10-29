Protezione civile, scudo sulle responsabilità penali per sindaci e personale

Dalla riforma della Protezione civile arriva una tripla indennità per incentivare il personale, a cui sarà dedicata una sezione nel contratto degli enti locali, e uno scudo contro le responsabilità penali per i sindaci, gli operatori e i volontari che seguiranno le Linee guida nazionali, fissate dal Governo.

Poggia su questi due pilastri il disegno di legge approvato ieri dal Governo, proposto dal ministro nello Musumeci insieme al Ddl sulle isole minori portato avanti con il collega agli Affari regionali...