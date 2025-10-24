Enti locali, ai politici in missione zero indennizzi senza notte fuori
Intesa in Stato Città sul decreto che aggiorna le regole dopo 14 anni
Dopo 14 anni cambiano le regole per i rimborsi riconosciuti a sindaci, presidenti, assessori e consiglieri degli enti locali che viaggiano per ragioni legate al loro mandato amministrativo. Le nuove regole, scritte in un relazione tecnica) su cui ieri Governo ed enti locali hanno trovato l’intesa in Conferenza Stato Città, allineano la disciplina dei politici locali a quella dei dirigenti dei loro enti. Con qualche potenziale ricaduta positiva per i bilanci degli enti...