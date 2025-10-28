Affitti, Roma Capitale, asili nido e pensioni della polizia: ecco come cambierà la manovra
Il ministro Giorgetti apre a correttivi: «Ma il problema è Airbnb, distrutto il mercato»
L’aumento di tasse sugli affitti brevi «non è una questione di vita o di morte». Parole di Giancarlo Giorgetti, che aprono la strada per una modifica in Parlamento. Tutta da concordare, però. Il ministro dell’Economia è intervenuto così su uno dei fronti che scalda gli animi in maggioranza, con Fi che ha già annunciato emendamenti sul tema, oltre che sui dividendi (articolo a fianco) e sull’aumento dei requisiti previdenziali per le forze dell’ordine.
Nell’ottica del titolare dei conti, la questione...