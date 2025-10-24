Carte di identità, dal 3 agosto 2026 addio al modello cartaceo
In quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea.
La Direzione centrale per i servizi demografici del ministero dell’Interno comunica che le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea.
La graduale eliminazione
Il Viminale prende le mosse dal Regolamento (UE) 2019/1157 del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei...
