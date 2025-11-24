Province e Città, con i nuovi standard lo squilibrio 2026 è a un miliardo

Ci vuol pazienza per stare in Provincia. Perché la via d’uscita dal limbo prodotto dalla “riforma” a metà del 2014-16 è lunga, lenta e incerta: nelle procedure e, soprattutto, nella sostanza dei numeri.

L’ultimo esempio di provvedimento che emerge con tempi incompatibili con la realtà amministrativa arriva dal consiglio dei ministri di giovedì scorso, che ha approvato, in via preliminare, la nota metodologica sui fabbisogni standard per Province e Città metropolitane del 2025. A parte il fatto che...