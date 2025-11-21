Riequilibrio, ripiano del disavanzo e il pagamento dei debiti fuori bilancio vanno concentrati nei primi esercizi
Per la Corte conti nei piani finanziari pluriennali non è sufficiente rispettare la durata massima di vent’anni
La Corte dei conti, Sezione Liguria (delibera n. 78/2025/PRSP), avverte gli enti: nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale non basta rispettare la durata massima di vent’anni. Il ripiano del disavanzo e il pagamento dei debiti fuori bilancio devono essere concentrati nei primi esercizi, preferibilmente nella consiliatura che approva il piano.
Una graduazione troppo diluita nel tempo, avverte la Corte, sposta le responsabilità e compromette la credibilità del percorso di risanamento.
Il messaggio...
Correlati
Delibera
Monitoraggio Oiv obblighi di pubblicazione al 30 novembre - Adempimenti e responsabilità
di Christian De Feo (*) - Rubrica a cura di Ancrel