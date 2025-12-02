Reverse charge in edilizia complicato dalle eccezioni
Per i subappalti l’esclusione riguarda anche il general contractor a cui viene affidata la totalità dei lavori
Reverse charge in edilizia con regole variabili e sempre escluso nel caso in cui il committente sia consumatore finale; per i subappalti l’esclusione riguarda anche il general contractor a cui viene affidata la totalità dei lavori. In particolare, secondo l’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del Dpr 633/1972, le fatture emesse per prestazioni di servizi nel settore edile, compresa la prestazione di manodopera, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di...
Al termine di accertamento decadenziale si applica il principio di scissione degli effetti della notifica
di Maria Voccia De Felice (*) - Rubrica a cura di Anutel