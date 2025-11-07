Revisori degli enti locali 2025, torna il corso e-learning del Viminale

Torna il corso sulla revisione degli enti locali che il Viminale apre agli iscritti nell’elenco. L’accesso al corso è gratuito e garantito ai revisori che sono stati iscritti, anche per un solo anno, nell’Elenco dei revisori degli enti locali nel triennio 2023/2025.

I crediti acquisiti (uno per ciascuno dei 12 moduli) dai partecipanti, a seguito del superamento dei test finali (con almeno 6 risposte esatte su 8), costituiscono requisito per l’iscrizione all’Elenco dei revisori degli enti locali in...