Revisione del prezzo: limiti e condizioni di “operatività” dell'istituto di Giovanni F. Nicodemo









Nelle gare di opere pubbliche l'aggiudicazione segna il termine iniziale per l'individuazione della variazione dei prezzi

Appalti – art. 33, comma 3, della legge n. 41 del 1986- offerta- aggiudicazione – appalti di opere pubbliche – revisione del prezzo – variazione dei prezzi – decorrenza – aggiudicazione

In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 41 del 1986, è l'aggiudicazione e non l'offerta a segnare il termine iniziale a cui far...