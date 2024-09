Revisori pronti alla sfida Accrual

Il comma 3 (e successivi) dell’articolo 10 del Dl 113/2024 hanno chiarito la road map dell’introduzione della riforma Accrual.

Tranne i Comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024, gli enti locali dovranno predisporre per il 2025, in via sperimentale, in aggiunta agli schemi ex Dlgs 118/2011 anche quelli previsti dall’ITAS n. 1 (almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale).

In attesa che il Dm, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi per il recepimento dei nuovi ITAS, per la produzione degli schemi di bilancio 2025, gli enti dovranno riclassificare le voci del piano dei conti di Arconet secondo le voci di quello multidimensionale di cui alla milestone M1C1108. Inoltre dovranno effettuare le rettifiche e le integrazioni necessarie all’applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dai nuovi ITAS.

Anche in questo caso sarà un Dm che fornirà le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile per il raccordo con i nuovi schemi e il nuovo piano dei conti.

In sostanza per l’esercizio 2025 si profila l’approvazione di due conti economici e di due stati patrimoniali in base a due schemi diversi ma sempre con finalità conoscitive. Il punto dirimente è l’applicazione dei criteri di valorizzazione e di contabilizzazione previsti dagli ITAS che, in molti casi, sono molto distanti da quelli attualmente previsti dal principio contabile 4/3 nonostante le modifiche degli ultimi anni.

Dal tenore letterale della norma sembra che le integrazioni e rettifiche potranno essere fatte ex post, ad esercizio 2025 chiuso, solo ai fini dell’approvazione in via sperimentale degli schemi ex ITAS 1. Tuttavia, per alcune poste bilancio (ad esempio per le immobilizzazioni materiali) gli enti dovranno attivarsi necessariamente prima.

A tal fine sarebbe molto utile fornire il prima possibile agli operatori un’analisi che metta a confronto le attuali regole con le nuove, evidenziando anche in termini pratici le implicazioni dovute ai nuovi principi contabili.

In definitiva si tratta di una soluzione “soft” dettata anche dai tempi che certamente non consentivano di sostituire immediatamente l’impianto economico-patrimoniale del Dlgs 118/2011. Tuttavia, tale soluzione rischia di appesantire ulteriormente gli adempimenti contabili senza una finalità precisa se non quella di rispettare gli obbiettivi fissati dal Pnrr.

Invero, l’informazione economico-patrimoniale è importantissima e la sua corretta applicazione negli enti locali è una battaglia storica di Ancrel. Per questo è fondamentale non perdere l’occasione di questo passaggio epocale e definire un percorso graduale che possa garantire l’utilizzo delle informazioni economico-patrimoniali sia in fase di programmazione che di rendicontazione, non più ai solamente per fini conoscitivi. Del resto, finché gli enti non saranno valutati anche sulla base di parametri economico-patrimoniali, difficilmente la cultura “accrual” potrà diffondersi.

Restano infine del tutto non affrontati i temi legati al personale (quantità e qualità), ai costi necessari per l’adeguamento dei sistemi informativi e all’indispensabile e contestuale semplificazione del sistema di contabilità finanziaria.

Si tratta di una sfida alla quale i revisori possono e debbono dare il proprio contributo stante il bagaglio professionale che possono mettere a disposizione della p.a. locale.

(*) Presidente Ancrel

