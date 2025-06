Accesso agli atti: le ultime pronunce del GA

Opposizione del controinteressato – Art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 – Art. 60, d.lgs. n. 196/2003 – Art 24 Cost.

L’opposizione del controinteressato non è, di per sé, sufficiente a giustificare il diniego di accesso agli atti da parte dell’amministrazione, la quale resta comunque tenuta a valutare in concreto la fondatezza della richiesta, anche in presenza di dissenso espresso da soggetti terzi. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, il diritto di accesso a fini difensivi...