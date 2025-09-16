Rigenerazione urbana, a Latina «Città in scena» su nove progetti nel Lazio
Qualità dell’abitare, accessibilità, sicurezza, servizi: focus sulle iniziative della prima tappa laziale del Festival promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac con il patrocinio di In/Arch
Da Formia a Roma, da Sermoneta a Viterbo, e ancora Gaeta, Latina e Sabaudia. Un viaggio attraverso un Lazio che si rinnova per raccontare i progetti di rigenerazione di territori che puntano a essere sempre più moderni, vivibili, accessibili, sicuri. E’ quello compiuto a Latina il 16 settembre, presso il Museo Cambellotti, nella terza tappa dell’edizione 2025 di Città in scena, il Festival diffuso della rigenerazione urbana, promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac con il patrocinio di In...