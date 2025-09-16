Superbonus, il grande sboom: nei primi otto mesi spesa -88%
Ad agosto il picco più basso di incremento mensile di spesa di quest’anno: meno di 160 milioni per 133 immobili ristrutturati. Tra gennaio e agosto 2025 costo per lo Stato cresciuto di 2,87 miliardi contro i quasi 23,3 miliardi in più dell’anno prima
C’era una volta il superbonus. Il rubinetto della detrazione si sta chiudendo progressivamente e - secondo i dati dell’Enea diffusi il 16 settembre e aggiornati al 31 agosto scorso - il costo della detrazione è arrivato a superare i 127 miliardi di euro (esattamente 127.056.176.161 euro), con un aumento di circa 160 milioni di euro rispetto al precedente mese di luglio (126,9 miliardi circa). Il numero di immobili che ha beneficiato del credito d’imposta sulle ristrutturazioni è arrivato a 500.651...