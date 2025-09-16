Superbonus, il grande sboom: nei primi otto mesi spesa -88%

C’era una volta il superbonus. Il rubinetto della detrazione si sta chiudendo progressivamente e - secondo i dati dell’Enea diffusi il 16 settembre e aggiornati al 31 agosto scorso - il costo della detrazione è arrivato a superare i 127 miliardi di euro (esattamente 127.056.176.161 euro), con un aumento di circa 160 milioni di euro rispetto al precedente mese di luglio (126,9 miliardi circa). Il numero di immobili che ha beneficiato del credito d’imposta sulle ristrutturazioni è arrivato a 500.651...

