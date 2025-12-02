Riscossione, l’affidamento a terzi non cancella la regia del Comune
In un sistema di finanza locale che chiede ai Comuni di essere al tempo stesso efficienti esattori, garanti dell’equità tributaria e presìdi di sostenibilità finanziaria, la domanda che attraversa le amministrazioni è sempre la stessa: come organizzare in modo efficace il ciclo delle entrate?
La risposta non può più essere affidata a soluzioni episodiche o a scelte obbligate dalla carenza di personale. È su questo terreno che IFEL ha scelto di intervenire, con un confronto pubblico ospitato il 1° ...