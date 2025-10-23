Speciale manovra/3. Accise, dagli automobilisti 650 milioni l’anno

Sotto l’etichetta anodina del «riallineamento» fra le accise di benzina e gasolio si nasconde un conto da 650 milioni all’anno a carico degli automobilisti.

A dettagliare le cifre è la articolo 30 della legge di bilancio, quello che accelera il pareggio fra le richieste del fisco sui due carburanti, facendo debuttare il 1° gennaio un meccanismo che si sarebbe dovuto sviluppare in cinque anni.

In termini nominali, le due accise mostrano, in modo speculare, la stessa dinamica. ...