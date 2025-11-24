Salario accessorio, nel nuovo contratto tutti gli aumenti in deroga al tetto del 2016
Gli incrementi in parte sono obbligatori e in parte sono rimessi alle scelte discrezionali delle amministrazioni
Le regole per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata delle Regioni e degli enti locali sono pienamente confermate dalla ipotesi di contratto del triennio 2022/2024, che però apporta degli incrementi, che in parte sono obbligatori e in parte sono rimessi alle scelte discrezionali delle amministrazioni. Questi aumenti sono inoltre destinati sia alla parte stabile del fondo sia a quella variabile. Essi hanno un elemento in comune: vanno tutti in deroga rispetto al tetto del salario...