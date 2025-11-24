Decentrata off limits per chi non firma l’intesa nazionale
L’esclusione si estende anche agli istituti come informazione e confronto
L’Aran non ha dubbi: dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto nazionale le organizzazioni sindacali non firmatarie non potranno più essere ammesse ai tavoli di contrattazione decentrata. L’esclusione si estende anche agli altri livelli di relazioni sindacali quali, tipicamente, l’informazione e il confronto.
Il tema delle prerogative sindacali, in passato, assumeva una rilevanza relativa in quanto il caso in cui le organizzazioni sindacali maggiori non sottoscrivessero contratti...
