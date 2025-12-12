Segreti tecnico-commerciali, la tutela non può sottrarre all’accesso elementi essenziali dell’offerta
Il Consiglio di Stato ricorda una serie di principi ormai consolidati che tuttavia non sempre vengono applicati dalle stazioni appaltanti
Nelle procedure di evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta a svolgere un esame pieno, concreto e motivato delle ragioni addotte dall’operatore economico che richiede l’oscuramento di parti dell’offerta, non potendo aderire in via automatica alle dichiarazioni di riservatezza dell’operatore economico. Il bilanciamento tra tutela del know how e diritto di accesso deve avvenire caso per caso, evitando gerarchie aprioristiche e assicurando che l’ostensione sia negata soltanto quando le informazioni...