Servizi e forniture, Anac aggiorna il Bando-tipo alle novità del Correttivo
Importanti novità per gli appalti sopra soglia con l’obiettivo di ridurre le ambiguità interpretative. Rivisti disciplinare e domanda di partecipazione-tipo
L’Autorità Anticorruzione (Anac) ha ufficialmente aggiornato il Bando Tipo n. 1/2023 per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia Ue, con aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’adeguamento arriva a seguito delle modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dal decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2024. Il nuovo schema, approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, entrerà in vigore quindici...