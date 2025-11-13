Soccorso istruttorio, le indicazioni del Consiglio di Stato su chiarimenti e carenze documentali
Con due sentenze quasi contestuali Palazzo Spada offre gli strumenti per delimitare l’ambito di applicazione della correzione delle irregolarità formali in corso di gara
Con due sentenze quasi contestuali il Consiglio di Stato ha offerto alcune chiavi interpretative per delimitare l’ambito di applicazione del soccorso istruttorio.
Con una prima pronuncia della Sez. III, 30 ottobre 2025, n. 8436 il giudice amministrativo ha affermato che il soccorso procedimentale consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta economica al fine di accertare l’effettiva volontà dell’offerente superando gli elementi di ambiguità della stessa, a condizione che...
