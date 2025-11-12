Concessioni, il Pef deve sostenersi senza apporti esterni
Tar Sardegna: per l’equilibrio economico-finanziario dei flussi di cassa non sono ammissibili compensazioni con risorse aziendali, legittima l’esclusione del concorrente con piano in perdita strutturale
Nelle concessioni di servizi, il piano economico-finanziario costituisce elemento essenziale e qualificante dell’offerta e non mero allegato contabile. Esso è il documento attraverso il quale l’operatore economico dimostra la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati a garantire, lungo l’intera durata del rapporto, la copertura dei costi operativi, la remunerazione del capitale investito e l’assunzione effettiva del rischio operativo. La verifica di adeguatezza e sostenibilità del...