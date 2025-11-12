Appalti

Concessioni, il Pef deve sostenersi senza apporti esterni

Tar Sardegna: per l’equilibrio economico-finanziario dei flussi di cassa non sono ammissibili compensazioni con risorse aziendali, legittima l’esclusione del concorrente con piano in perdita strutturale

di Filippo Bongiovanni

Nelle concessioni di servizi, il piano economico-finanziario costituisce elemento essenziale e qualificante dell’offerta e non mero allegato contabile. Esso è il documento attraverso il quale l’operatore economico dimostra la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati a garantire, lungo l’intera durata del rapporto, la copertura dei costi operativi, la remunerazione del capitale investito e l’assunzione effettiva del rischio operativo. La verifica di adeguatezza e sostenibilità del...

