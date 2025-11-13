Appalti

Gare, esclusione per mancato progetto di riassorbimento del personale solo se prevista dal bando

Tar Campania: la mancata presentazione del documento non comporta di per sé il cartellino rosso automatico

di Stefano Usai

La mancata produzione del progetto di riassorbimento non determina in automatico l’esclusione salvo che la legge di gara lo preveda espressamente. In questo senso il Tar Campania, sez. I, sentenza n. 1734/2025. 

Il casoIl ricorrente contesta l’aggiudicazione visto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver allegato il richiesto piano di riassorbimento del personale...

