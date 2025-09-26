Enti locali, una tantum da 2.500 euro con il doppio rinnovo del contratto
Oltre agli arretrati, dalla firma in sequenza di due trienni aumenti iniziali da 188 euro
«Sui contratti del pubblico impiego abbiamo recuperato un arretrato pazzesco», ha rivendicato mercoledì al Senato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti chiedendo alle imprese di «fare la loro parte».
In effetti, negli ultimi due anni la corsa della Pa per allineare il calendario contrattuale a quello reale è stata serrata. Ma non è finita. E attende a breve due passaggi cruciali. Il primo è già fissato al 4 novembre, quando si dovrebbe chiudere l’iter per la certificazione della nuova rappresentatività...