Servizi sociali sotto il codice dei contratti con affidamenti onerosi

Con sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. IX, n. 6656/2025, i giudici si soffermano sull’affidamento dei servizi sociali. Si applica il codice dei contratti o il codice del terzo settore? Si applicherà il Dlgs. n. 117/2017 e la L. n. 241/1990 quando l’affidamento, privo degli elementi della concorrenza, sarà governato dai principi di solidarietà, di sussidiarietà orizzontale, di co-progettazione e dalla gratuità dei servizi offerti dagli enti del terzo settore partecipanti.

Il fatto

In seguito alla...