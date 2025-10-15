Servizi sociali sotto il codice dei contratti con affidamenti onerosi
La ricorstruzione delle norme da seguire in una sentenza del Tar Campani
Con sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. IX, n. 6656/2025, i giudici si soffermano sull’affidamento dei servizi sociali. Si applica il codice dei contratti o il codice del terzo settore? Si applicherà il Dlgs. n. 117/2017 e la L. n. 241/1990 quando l’affidamento, privo degli elementi della concorrenza, sarà governato dai principi di solidarietà, di sussidiarietà orizzontale, di co-progettazione e dalla gratuità dei servizi offerti dagli enti del terzo settore partecipanti.
Il fatto
In seguito alla...