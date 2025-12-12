Servizio in turno possibile anche con soli due dipendenti
La contrattazione nazionale non pone limiti agli enti locali sulla gestione di una articolazione dell’orario in turnazione purché sussistano tutti i presupposti applicativi fissati dalle norme pattizie
La contrattazione nazionale non pone limitazioni alla possibilità, da parte degli enti locali, di gestire una articolazione dell’orario in turnazione con due soli dipendenti purché sussistano tutti i presupposti applicativi fissati dalle norme pattizie.
Gli enti devono, in tale particolare fattispecie, adottare le misure necessarie a far fronte alle eventuali assenze dal servizio del personale turnista.
L’assenza dal servizio di uno dei due turnisti (per ferie, o altra legittima causa di assenza) non...
