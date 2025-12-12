Personale

Servizio in turno possibile anche con soli due dipendenti

La contrattazione nazionale non pone limiti agli enti locali sulla gestione di una articolazione dell’orario in turnazione purché sussistano tutti i presupposti applicativi fissati dalle norme pattizie

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La contrattazione nazionale non pone limitazioni alla possibilità, da parte degli enti locali, di gestire una articolazione dell’orario in turnazione con due soli dipendenti purché sussistano tutti i presupposti applicativi fissati dalle norme pattizie.

Gli enti devono, in tale particolare fattispecie, adottare le misure necessarie a far fronte alle eventuali assenze dal servizio del personale turnista.

L’assenza dal servizio di uno dei due turnisti (per ferie, o altra legittima causa di assenza) non...

