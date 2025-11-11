Sicurezza in cantiere, l’Ance promuove il decreto ma chiede più coordinamento e meno burocrazia
Brancaccio: ok il badge di cantiere mentre con il Siisl si introduce un adempimento ulteriore penalizzante per le imprese in regola. Formazione per tutti
L’Ance condivide la direzione del decreto Sicurezza, ma chiede di evitare nuovi oneri burocratici e di rafforzare il dialogo con le parti sociali per rendere più efficaci le misure introdotte. A portare la posizione dei costruttori in audizione alla Commissione Affari sociali del Senato è stata la presidente dell’associazione nazionale Federica Brancaccio, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.159/2025 sulle misure per la tutela della salute e della sicurezza...