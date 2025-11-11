Sicurezza in cantiere, l’Ance promuove il decreto ma chiede più coordinamento e meno burocrazia

L’Ance condivide la direzione del decreto Sicurezza, ma chiede di evitare nuovi oneri burocratici e di rafforzare il dialogo con le parti sociali per rendere più efficaci le misure introdotte. A portare la posizione dei costruttori in audizione alla Commissione Affari sociali del Senato è stata la presidente dell’associazione nazionale Federica Brancaccio, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.159/2025 sulle misure per la tutela della salute e della sicurezza...

