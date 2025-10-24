Fisco e contabilità

Previsioni di cassa sotto esame: Arconet prepara la stretta sui bilanci degli enti

La Commissione accende un faro sugli scostamenti tra le previsioni di cassa iscritte nei bilanci degli enti e le effettive movimentazioni, aprendo la discussione in vista di possibili modifiche ai principi contabili

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La Commissione Arconet accende un faro sugli scostamenti tra le previsioni di cassa iscritte nei bilanci degli enti e le effettive movimentazioni, aprendo la discussione in vista di possibili modifiche ai principi contabili. È quanto emerge dal verbale della seduta del 24 settembre scorso, pubblicato in questi giorni sul sito della Commissione, dal quale, a seguito dell’esame delle percentuali di realizzazione delle previsioni di bilancio risultanti dai dati Bdap relativi al periodo 2016-2023 per...

