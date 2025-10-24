Previsioni di cassa sotto esame: Arconet prepara la stretta sui bilanci degli enti
La Commissione accende un faro sugli scostamenti tra le previsioni di cassa iscritte nei bilanci degli enti e le effettive movimentazioni, aprendo la discussione in vista di possibili modifiche ai principi contabili
La Commissione Arconet accende un faro sugli scostamenti tra le previsioni di cassa iscritte nei bilanci degli enti e le effettive movimentazioni, aprendo la discussione in vista di possibili modifiche ai principi contabili. È quanto emerge dal verbale della seduta del 24 settembre scorso, pubblicato in questi giorni sul sito della Commissione, dal quale, a seguito dell’esame delle percentuali di realizzazione delle previsioni di bilancio risultanti dai dati Bdap relativi al periodo 2016-2023 per...
La centralità del revisore nei processi aggregativi delle società a partecipazione pubblica
di Eugenio Colacicco (*) - Rubrica a cura di Ancrel