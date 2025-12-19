Speciale Manovra/4. Pensioni, salta il taglio ai riscatti - Scontro Mef-Lega sulle finestre
Al Senato è caos sulle misure previdenziali. La modifica del Governo non piace al Carroccio che chiede di cancellare tutto. Giorgetti: «Si può cambiare quando si vuole, ben prima del 2033»
«Non ci saranno altre riformulazioni», ha spiegato il sottosegretario all’Economia Federico Freni. «E noi non votiamo l’emendamento del Governo», ha ribatutto uno dei relatori alla manovra, Claudio Borghi, leghista come Freni e come il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.
Lo stallo alla messicana sul nuovo capitolo pensioni della manovra è andato in scena nella tarda serata di ieri, nel corso dell’ennesimo ufficio di presidenza in commissione al Senato per cercare di sbloccare il cammino accidentato...