Stipendi Pa, aumenti automatici a 311mila euro solo per pochi (per ora)

La sentenza 135/2025 con cui la Corte costituzionale a luglio ha dichiarato l’illegittimità del tetto a 255mila euro per le retribuzioni pubbliche ha un effetto immediato solo su chi avrebbe superato per meccanismi automatici la soglia. Per gli altri dirigenti, al momento, le retribuzioni rimangono invariate: il tetto attuale, riportato in vita dalla Consulta, è a 312mila euro, l’ultimo limite del primo presidente della Corte di Cassazione ora in via di indicizzazione verso i 360mila euro. Poi il...

