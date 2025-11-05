Sulla scuola riunione decisiva: ai docenti aumenti medi da 150 euro al mese
Verso la firma con i sindacati - Una tantum di 142 euro e arretrati di circa 1.450 euro
Circa 150 euro di aumento medio, 149,88 per l’esattezza. È questa la cifra forse più attesa per gli insegnanti che potrebbe essere sbloccata dal Ccnl 2022/24. Si tratta di un incremento del 6%. Per il personale tecnico-amministrativo, il personale Ata, l’aumento medio mensile è di circa 110 euro (109,78).
Oggi si riprende la trattativa all’Aran con le organizzazioni sindacali, che potrebbe - il condizionale è tuttavia d’obbligo - essere decisiva, alla luce anche del mutato atteggiamento della Uil ...
di Gianni Trovati