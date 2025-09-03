Tassa di soggiorno, gettito 2025 in salita a 1,2 miliardi (+15,8%)
Molti sindaci hanno aumentato l’aliquota e 75 Comuni l’hanno adottata
«Quest’anno il gettito dell’imposta di soggiorno permetterà ai Comuni di incassare complessivamente a livello nazionale quasi 1,2 miliardi con un incremento del 15,8% sul 2024». Questa la stima che fa Massimo Feruzzi, amministratore unico dell’azienda di marketing turistico Jfc e responsabile dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno anticipando al Sole-24 Ore i dati del primo semestre 2025. «I Comuni che applicano l’imposta hanno visto aumentare gli incassi del 15,4% rispetto lo stesso...
Arera: con l’Mtr3 l’autorità cambia il meccanismo di approvazione del Pef
di Luigi D’Aprano (*) - Rubrica a cura di Anutel
Bonus sociale rifiuti, primi adempimenti per Comuni e gestori
di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel